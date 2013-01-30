Более 60 тел казненных обнаружено в сирийской реке Кувейк

Новости Сирии. В Сирии террористы казнили более 60 жителей одного из районов города Алеппо «за отказ выступить на их стороне». В частности, мирные жители должны были выполнять распоряжения экстремистов и участвовать в демонстрациях.

Тела казненных людей были обнаружены в реке Кувейк. Все они были убиты выстрелами в голову, у большинства из них связаны руки. Практически все жертвы массовой казни опознаны. На данный момент число погибших уточняется.

Ранее, 21 января, боевик-смертник, принадлежавший к этой же группировке, подорвал заминированный грузовик в городе Сальмия. Погибли 42 человека, 165 - получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.