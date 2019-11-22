В Шкловском районе мужчина сбежал с «химии», ранил супругу и пытался напасть на милиционера

Новости Беларуси. В Шкловском районе мужчина, который отбывал срок на «химии», без разрешения уехал домой, ранил жену и пытался отнять оружие у участкового.
Как сообщает Следственный комитет, 21 ноября примерно в пять вечера в милицию позвонил мужчина и сказал, что его сосед собирается причинить травмы своей супруге.
Прибывшие к месту происшествия правоохранители выяснили, что злоумышленником является 30-летний муж 21-летней девушки. Гражданин самовольно покинул исправительное учреждение открытого типа, куда был помещён за истязание жены (мужчина дважды судим за это).
Фото: Следственный комитет
Установлено, что осуждённый, приехав домой, начал избивать супругу. Девушка вырвалась и убежала к соседям, мужчина побежал следом. В доме соседа нападавший нанёс несколько ранений жене предметом, похожим на нож. В конфликт вмешался владелец дома, который обратился в милицию. Тогда злоумышленник убежал.
22 ноября примерно в 12:00 участковый инспектор осматривал одно из домовладений, где мог прятаться разыскиваемый. В этот момент на милиционера напал осуждённый и попытался отнять табельное оружие.
Правоохранитель выстрелил в воздух, но злоумышленник не остановился. Тогда участковый дважды выстрелил ему в ногу и один раз в руку. После этого милиционер вызвал скорую и остановил кровотечение мужчины.
Действиям задержанного даётся правовая оценка.
Весной прошлого года в Гомеле трое милиционеров пытались задержать мужчину, который сбежал из колонии.
Гражданин ударил правоохранителей ножом и скрылся – подробнее здесь.