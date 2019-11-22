В Шкловском районе мужчина сбежал с «химии», ранил супругу и пытался напасть на милиционера

Новости Беларуси. В Шкловском районе мужчина, который отбывал срок на «химии», без разрешения уехал домой, ранил жену и пытался отнять оружие у участкового.

Как сообщает Следственный комитет, 21 ноября примерно в пять вечера в милицию позвонил мужчина и сказал, что его сосед собирается причинить травмы своей супруге.

Прибывшие к месту происшествия правоохранители выяснили, что злоумышленником является 30-летний муж 21-летней девушки. Гражданин самовольно покинул исправительное учреждение открытого типа, куда был помещён за истязание жены (мужчина дважды судим за это).