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В Шкловском районе мужчина сбежал с «химии», ранил супругу и пытался напасть на милиционера

22 ноября 2019 16:45
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Новости Беларуси. В Шкловском районе мужчина, который отбывал срок на «химии», без разрешения уехал домой, ранил жену и пытался отнять оружие у участкового. 

Как сообщает Следственный комитет, 21 ноября примерно в пять вечера в милицию позвонил мужчина и сказал, что его сосед собирается причинить травмы своей супруге. 

Прибывшие к месту происшествия правоохранители выяснили, что злоумышленником является 30-летний муж 21-летней девушки. Гражданин самовольно покинул исправительное учреждение открытого типа, куда был помещён за истязание жены (мужчина дважды судим за это). 

В Шкловском районе мужчина сбежал с «химии», ранил супругу и пытался напасть на милиционера -1

Фото: Следственный комитет 

Установлено, что осуждённый, приехав домой, начал избивать супругу. Девушка вырвалась и убежала к соседям, мужчина побежал следом. В доме соседа нападавший нанёс несколько ранений жене предметом, похожим на нож. В конфликт вмешался владелец дома, который обратился в милицию. Тогда злоумышленник убежал. 

22 ноября примерно в 12:00 участковый инспектор осматривал одно из домовладений, где мог прятаться разыскиваемый. В этот момент на милиционера напал осуждённый и попытался отнять табельное оружие. 

Правоохранитель выстрелил в воздух, но злоумышленник не остановился. Тогда участковый дважды выстрелил ему в ногу и один раз в руку. После этого милиционер вызвал скорую и остановил кровотечение мужчины. 

Действиям задержанного даётся правовая оценка. 

Весной прошлого года в Гомеле трое милиционеров пытались задержать мужчину, который сбежал из колонии.

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# Нападение # происшествия

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