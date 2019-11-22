В Жодино горел подвал, а в Крупском районе квартира. За сутки в Минской области случилось 10 пожаров

Новости Беларуси. В Минской области за прошедшие сутки произошло десять пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино горел подвал пятиэтажного жилого дома. Пострадавшего гаспитализавали. А в деревне Дубицкая Слобода Минского района в результате пожара уничтожен дом. Пострадала женщина.

В Крупском районе горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома. Никто не пострадал.