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В Жодино горел подвал, а в Крупском районе квартира. За сутки в Минской области случилось 10 пожаров

22 ноября 2019 15:20
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Новости Беларуси. В Минской области за прошедшие сутки произошло десять пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Жодино горел подвал, а в Крупском районе квартира. За сутки в Минской области случилось 10 пожаров-1

В Жодино горел подвал пятиэтажного жилого дома. Пострадавшего гаспитализавали. А в деревне Дубицкая Слобода Минского района в результате пожара уничтожен дом. Пострадала женщина.

В Жодино горел подвал, а в Крупском районе квартира. За сутки в Минской области случилось 10 пожаров-4

В Крупском районе горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома. Никто не пострадал.

В Жодино горел подвал, а в Крупском районе квартира. За сутки в Минской области случилось 10 пожаров-7

Одна из версий причины пожаров во всех случаях – неосторожное обращение с огнем при курении.

В Жодино горел подвал, а в Крупском районе квартира. За сутки в Минской области случилось 10 пожаров-10

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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