Убегая от погони ГАИ, минчанин оставил мотоцикл на газоне

24-летнего мотоциклиста задержали сотрудники ГАИ при попытке скрыться. Внимание сотрудников мотосредство привлекло отсутствием номеров. Требования остановиться нарушитель проигнорировал, надавил на газ и пролетел на красный. Преследование было недолгим.

Водитель потерял управление и бросил мотоцикл на газоне. Позже беглеца задержали дома. Оказалось, у него не было водительских прав. Теперь минчанина ждет штраф 1500 рублей.