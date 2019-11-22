В Волковысском районе рабочий ремонтировал конвейерную ленту и получил травмы

Новости Беларуси. 21 ноября на одном из предприятий в Волковысском районе рабочий получил травмы.

Как сообщает Следственный комитет, 58-летний мужчина устранял неполадки ленточного конвейера. В какой-то момент слесарь-ремонтник травмировал предплечье и получил рваную рану руки. Сейчас пострадавший госпитализирован.

Место происшествия осмотрено. Назначена судмедэкспертиза. Предстоит выяснить, соблюдались ли требования охраны труда и техники безопасности организацией и пострадавшим сотрудником.

Уточняется, что в случае обнаружения поломки мужчина должен был обратиться к мастеру смены, но поскольку рабочий день подходил к концу, слесарь решил самостоятельно разобраться с неисправностью.

Осенью 2019 года в Бобруйске трое рабочих получили травмы.