В Шклове на пожаре погибла женщина и её сын

Новости Беларуси. В результате пожара в Шклове погибли два человека.

По информации Следственного комитета, утром 25 декабря местные жители заметили возгорание частного дома. Во время ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек – 88-летней хозяйки дома и ее 62-летнего сына.