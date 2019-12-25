В Шклове на пожаре погибла женщина и её сын

Новости Беларуси. В результате пожара в Шклове погибли два человека.
По информации Следственного комитета, утром 25 декабря местные жители заметили возгорание частного дома. Во время ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек – 88-летней хозяйки дома и ее 62-летнего сына.
Был проведен осмотр места происшествия. Там работает передвижная криминалистическая лаборатория областного управления.
Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти двух лиц.
Проводится проверка.
В конце ноября в Толочинском районе на пожаре погиб сын хозяйки дома (читать далее).