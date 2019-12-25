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В Шклове на пожаре погибла женщина и её сын

25 декабря 2019 13:03
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Новости Беларуси. В результате пожара в Шклове погибли два человека.  

По информации Следственного комитета, утром 25 декабря местные жители заметили возгорание частного дома. Во время ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек – 88-летней хозяйки дома и ее 62-летнего сына.  

В Шклове на пожаре погибла женщина и её сын-1

Фото: СК 

Был проведен осмотр места происшествия. Там работает передвижная криминалистическая лаборатория областного управления.   

Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти двух лиц.  

Проводится проверка.  

В конце ноября в Толочинском районе на пожаре погиб сын хозяйки дома (читать далее).  

# Пожар # происшествия

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