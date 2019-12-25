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В Полоцком районе BMW врезался в дерево: погиб 17-летний пассажир

25 декабря 2019 09:08
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Новости Беларуси. В Полоцком районе в ДТП погиб 17-летний парень.  

По информации Следственного комитета, авария произошла утром 25 декабря. Компания молодых людей ехала на BMW по автодороге «Витебск – Полоцк – граница Латвии».  

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где произошло столкновение с деревом.  

В Полоцком районе BMW врезался в дерево: погиб 17-летний пассажир-1

Фото: СК

В результате ДТП погиб 17-летний пассажир, а водитель и еще два пассажира получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали.   

Был проведен осмотр места происшествия, изъяты объекты. Назначен ряд экспертиз.  

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства случившегося.  

В конце ноября в Новополоцке произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автобуса – здесь подробнее.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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