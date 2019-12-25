В Полоцком районе BMW врезался в дерево: погиб 17-летний пассажир

Новости Беларуси. В Полоцком районе в ДТП погиб 17-летний парень.

По информации Следственного комитета, авария произошла утром 25 декабря. Компания молодых людей ехала на BMW по автодороге «Витебск – Полоцк – граница Латвии».

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где произошло столкновение с деревом.