В Полоцком районе BMW врезался в дерево: погиб 17-летний пассажир

Новости Беларуси. В Полоцком районе в ДТП погиб 17-летний парень.
По информации Следственного комитета, авария произошла утром 25 декабря. Компания молодых людей ехала на BMW по автодороге «Витебск – Полоцк – граница Латвии».
Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где произошло столкновение с деревом.
В результате ДТП погиб 17-летний пассажир, а водитель и еще два пассажира получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали.
Был проведен осмотр места происшествия, изъяты объекты. Назначен ряд экспертиз.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
В конце ноября в Новополоцке произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автобуса – здесь подробнее.