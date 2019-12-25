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Из поликлиники в Могилёве эвакуировали 380 человек из-за короткого замыкания

25 декабря 2019 07:45
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Новости Беларуси. В Могилеве из поликлиники эвакуировали почти 400 человек.  

По информации МЧС, происшествие случилось утром 24 декабря. Системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» было обнаружено задымление в электрощитовой поликлиники в областном центре.  

Администрация учреждения эвакуировала из здания 380 человек, среди которых 200 посетителей, до приезда подразделений МЧС.  

Никто не пострадал.  

Сигнализация сработала из-за короткого замыкания электропроводки.  

В конце ноября в Могилеве из школы эвакуировали более 500 человек из-за короткого замыкания – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия

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