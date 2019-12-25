Из поликлиники в Могилёве эвакуировали 380 человек из-за короткого замыкания

Новости Беларуси. В Могилеве из поликлиники эвакуировали почти 400 человек.

По информации МЧС, происшествие случилось утром 24 декабря. Системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» было обнаружено задымление в электрощитовой поликлиники в областном центре.

Администрация учреждения эвакуировала из здания 380 человек, среди которых 200 посетителей, до приезда подразделений МЧС.

Никто не пострадал.

Сигнализация сработала из-за короткого замыкания электропроводки.