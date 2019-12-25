Девушку и парня из Беларуси задержали с наркотиками в аэропорту Непала

Новости Беларуси. Двух 21-летних граждан Беларуси задержали в Непале за наркотики.
Об этом сообщает The Himalayan Times со ссылкой на Бюро по контролю за наркотиками.
Парня и девушку задержали в аэропорту, когда они пытались провезти шесть килограмм кокаина в подкладках зимних курток. Задержанные сообщили полиции, что наркотики были им переданы в отеле двумя боливийцами для контрабанды в Гонконг.
Граждане Боливии прибыли в Катманду 19 декабря из Бразилии через Эфиопию и Индию, белорусы прибыли в тот же день.
В декабре в Беларуси изъяли самую крупную партию героина в истории: наркотики поступали из Афганистана – здесь подробнее.