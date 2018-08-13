В серьёзной аварии под Ивье пострадали 7 человек

Новости Беларуси. Серьезная авария под Ивье. На несколько часов 12 августа было заблокировано движение на трассе М6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь лоб в лоб столкнулись маршрутка и микроавтобус (подробнее здесь).

Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

По какой причине произошло ДТП установит следствие. В каком состоянии находился предполагаемый виновник ДТП – это установит экспертиза. Есть информация о том, что утром он должен был ехать в Минск, но по какой причине этого не сделал, пока не известно.