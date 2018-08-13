В серьёзной аварии под Ивье пострадали 7 человек

Новости Беларуси. Серьезная авария под Ивье. На несколько часов 12 августа было заблокировано движение на трассе М6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь лоб в лоб столкнулись маршрутка и микроавтобус (подробнее здесь).
Новости Беларуси. Серьезная авария под Ивье. На несколько часов 12 августа было заблокировано движение на трассе М6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь лоб в лоб столкнулись маршрутка и микроавтобус (подробнее здесь).
Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
По какой причине произошло ДТП установит следствие. В каком состоянии находился предполагаемый виновник ДТП – это установит экспертиза. Есть информация о том, что утром он должен был ехать в Минск, но по какой причине этого не сделал, пока не известно.
По информации Ивьевской районной больницы, пострадавшие доставлены с различными травмами от ссадин и ушибов до переломов и сотрясений головного мозга. В тяжёлом состоянии находится житель Новогрудского района 60 года рождения – у него множественные травмы и открытый перелом бедра. Решается вопрос о транспортировке его в больницу скорой помощи в Гродно.