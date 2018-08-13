Мотоциклист-бесправник сбил двух пешеходов в Столинском районе

Новости Беларуси. В Столинском районе мотоциклист сбил двух пешеходов.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером десятого августа. Мотоциклом «ММВЗ» управлял 20-летний молодой человек без прав категории «А». Транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

Был совершен наезд на двух пешеходов: 54-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Они находились справа у края проезжей части и не были обозначены световозвращающими элементами.

В результате аварии пострадавшие были доставлены в медучреждение.

По факту аварии проводится проверка.