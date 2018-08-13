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Мотоциклист-бесправник сбил двух пешеходов в Столинском районе

13 августа 2018 11:02
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Новости Беларуси. В Столинском районе мотоциклист сбил двух пешеходов.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером десятого августа. Мотоциклом «ММВЗ» управлял 20-летний молодой человек без прав категории «А». Транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

Был совершен наезд на двух пешеходов: 54-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Они находились справа у края проезжей части и не были обозначены световозвращающими элементами.

В результате аварии пострадавшие были доставлены в медучреждение.

По факту аварии проводится проверка.

В начале августа 19-летняя мотоциклистка сбила 5-летнего мальчика в Столбцовском районе (читать далее). 

# Авария в Брестской области # происшествия

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