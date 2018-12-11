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ГАИ прокомментировала столкновение маршрутки и микроавтобуса в Гродно

11 декабря 2018 10:51
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Новости Беларуси. Серьезная авария с участием маршрутного такси в Гродно. На перекрестке столкнулись два микроавтобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ прокомментировала столкновение маршрутки и микроавтобуса в Гродно-1

От удара маршрутка перевернулась. В салоне находились четыре человека – они отделались лишь испугом. А вот девочку-пассажира из второго автомобиля работники скорой помощи доставили в больницу.

ГАИ прокомментировала столкновение маршрутки и микроавтобуса в Гродно-4

Андрей Цыдик, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Около половины восьмого утра в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП в микрорайоне Ольшанка с участием маршрутного транспортного средства. По предварительной информации стало известно: водитель микроавтобуса двигался из микрорайона Ольшанка в направлении улицы Славинского в прямом направлении.

ГАИ прокомментировала столкновение маршрутки и микроавтобуса в Гродно-7

Когда он проезжал перекресток улиц Гродненская и Великая Ольшанка, он столкнулся с маршруткой, которая в это время поворачивала налево.

ГАИ прокомментировала столкновение маршрутки и микроавтобуса в Гродно-10

По факту ДТП ведется проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного инцидента.

Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Гродно

# Авария в Гродно # происшествия # Андрей Цыдик # Фотофакт

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