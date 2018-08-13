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В Брестском районе мужчину насмерть придавило бревном на пилораме

13 августа 2018 08:20
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Новости Беларуси. На пилораме в Брестском районе был смертельно травмирован мужчина. 

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось утром десятого августа. 

48-летний местный житель помогал в распилке древесины своему знакомому – индивидуальному предпринимателю, во дворе которого и находилась пилорама. 

В какой-то момент житель Брестского района потерял равновесие, упал и его придавило бревном. Мужчина получил травмы, от которых скончался до прибытия скорой помощи. 

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. 

В середине июня в Иваново рабочего засыпало песком. 

Мужчина погиб (читать далее). 

# Гибель рабочего # происшествия

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