В Брестском районе мужчину насмерть придавило бревном на пилораме

Новости Беларуси. На пилораме в Брестском районе был смертельно травмирован мужчина.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось утром десятого августа.

48-летний местный житель помогал в распилке древесины своему знакомому – индивидуальному предпринимателю, во дворе которого и находилась пилорама.

В какой-то момент житель Брестского района потерял равновесие, упал и его придавило бревном. Мужчина получил травмы, от которых скончался до прибытия скорой помощи.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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