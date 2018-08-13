В Кобрине женщина хотела пролезть под стоявшим поездом. Она погибла

Новости Беларуси. В Кобрине женщина попала под поезд.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось одиннадцатого августа на железнодорожной станции Кобрин. На ней находился поезд маршрута Лунинец – Брест.

42-летняя женщина попыталась перелезть под вагоном стоявшего поезда, но он начал движение. Местная жительница получила травмы, из-за чего скончалась.

Сообщается, что женщина была начальником цеха на предприятии райцентра.

Проводится проверка.

В начале августа в Пинском районе поезд сбил сидевшего на рельсах гражданина России.