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В Кобрине женщина хотела пролезть под стоявшим поездом. Она погибла

13 августа 2018 12:14
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Новости Беларуси. В Кобрине женщина попала под поезд.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось одиннадцатого августа на железнодорожной станции Кобрин. На ней находился поезд маршрута Лунинец – Брест.

42-летняя женщина попыталась перелезть под вагоном стоявшего поезда, но он начал движение. Местная жительница получила травмы, из-за чего скончалась.

Сообщается, что женщина была начальником цеха на предприятии райцентра.

Проводится проверка.

В начале августа в Пинском районе поезд сбил сидевшего на рельсах гражданина России.

Мужчина приезжал на свадьбу (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

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