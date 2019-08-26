В Сенненском районе енот покусал двух нетрезвых мужчин

Новости Беларуси. В Сенненском районе нетрезвые мужчины хотели посадить енота на собачью цепь. Животное оказалось бешеным.

Как сообщает «Голас Сенненшчыны», инцидент случился в деревне Отрадное. Трое мужчин отмечали профессиональный праздник. В какой-то момент во дворе начала лаять собака. Когда приятели вышли из дома, они увидели енота, который сидел возле собачьей будки.

Млекопитающее не реагировало на лай, на людей тоже не обращало внимания, пока хозяин дома не попробовал посадить гостя на цепь. Тогда животное укусило мужчину за руку. После этого друзья отошли от енота и вызвали скорую помощь.

Когда медработники и пострадавший уехали в медучреждение, один из мужчин ударил млекопитающее. В ответ животное укусило нападавшего за ногу. Поскольку рана оказалась несерьёзной, приятели не обратили на неё внимания.

Вскоре приехали ветеринары. Енота изолировали, у него были взяты пробы. Выяснилось, что животное болеет бешенством. Первому пострадавшему, который находился в больнице, сразу сделали прививку. Со вторым, который ударил животное, оказалось сложнее. Он уехал в райцентр и там попал в ИВС.

Сейчас ведётся наблюдение за собакой, с которой контактировал бешеный енот, а также за другими животными этой и близлежащих деревень.

В августе прошлого года в Гродненском районе бешеный барсук напал на жителя деревни Сыпаная Гора.