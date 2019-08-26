Остановилась и уснула. В Пинском районе задержана нетрезвая водитель

Новости Беларуси. 23 августа примерно в 12:20 на трассе Р6 инспекторы ГАИ задержали нетрезвую женщину-водителя, которая заснула за рулём после остановки транспортного средства.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, дежурившие сотрудники ГАИ обратили внимание на вилявший по трассе Volkswagen Touran. Правоохранители поравнялись с автомобилем и подали сигнал об остановке.

Подошедший к водителю иномарки инспектор увидел, что женщина лежит и не двигается. Правоохранитель подумал, что ей плохо, но затем по запаху алкоголя понял, что водитель спит.

Сотрудник ГАИ разбудил женщину. 42-летняя пинчанка подтвердила, что вечером предыдущего дня выпивала у себя на даче, а на следующий день захотела поехать в Пинск.

Медосвидетельствование показало, что в выдыхаемом воздухе женщины было 2,6 промилле алкоголя. В отношении нарушительницы составлен административный протокол, ей грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и трёхлетнее лишение водительских прав.

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