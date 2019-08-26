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В аварии в Барановичах пострадали две женщины и ребёнок

26 августа 2019 09:08
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Новости Беларуси. 24 августа около одиннадцати утра в Барановичах кроссовер наехал на придорожное дерево.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 29-летняя жительница Барановичского района за рулём Renault Kaptur двигалась по улице Наконечникова. В какой-то момент автомобиль выехал на правый по ходу движения газон и врезался в дерево.

В аварии в Барановичах пострадали две женщины и ребёнок-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В аварии пострадали водитель, а также 4-летняя и 57-летняя пассажирки. Все они госпитализированы.

По факту ДТП ведётся проверка.

В аварии в Барановичах пострадали две женщины и ребёнок-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Летом 2019 года в Калинковичском районе иномарка врезалась в дерево.

Погиб водитель – здесь подробности.

# Авария в Брестской области # происшествия

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