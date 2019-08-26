В аварии в Барановичах пострадали две женщины и ребёнок
Новости Беларуси. 24 августа около одиннадцати утра в Барановичах кроссовер наехал на придорожное дерево.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 29-летняя жительница Барановичского района за рулём Renault Kaptur двигалась по улице Наконечникова. В какой-то момент автомобиль выехал на правый по ходу движения газон и врезался в дерево.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В аварии пострадали водитель, а также 4-летняя и 57-летняя пассажирки. Все они госпитализированы.
По факту ДТП ведётся проверка.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Летом 2019 года в Калинковичском районе иномарка врезалась в дерево.
Погиб водитель – здесь подробности.