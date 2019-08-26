В Гомеле превысивший скорость водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Не получилось

Новости Беларуси. 24 августа в Гомеле водитель Citroen попытался скрыться от инспекторов ГАИ и спровоцировал погоню.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, сотрудник ДПС подал сигнал об остановке Citroen, который двигался с серьёзным превышением скорости. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться.

Информация о нарушителе была передана в дежурную часть управления ГАИ, а затем – всем экипажам. В районе улицы Белого указанный автомобиль попал в поле зрения правоохранителей, началась погоня. Через громкоговорящее устройство сотрудники ГАИ неоднократно требовали остановиться, но водитель не реагировал.

Когда погоня завершилась, выяснилось, что машиной управлял пьяный 36-летний гомельчанин. В отношении водителя составлены 8 административных протоколов. Ранее гражданин уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

В августе текущего года в Лидском районе милицейскую погоню спровоцировал водитель микроавтобуса.