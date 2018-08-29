Под Гродно барсук покусал мужчину. Животное болело бешенством

Новости Беларуси. В Гродненском районе бешеный барсук напал на жителя деревни Сыпаная Гора.

Как сообщает районная газета «Перспектива», утром мужчина пошёл в лес. Когда он вернулся ночью, его руки были в крови. Гражданин рассказал, что ранения получены в результате нападения барсука. Сельчанин отбивался, но зверь его покусал.

Мужчина обратился в медучреждение, где ему оказали помощь. Через некоторое время барсука нашли мёртвым. Тело млекопитающего семейства куньих передали на лабораторные исследования. Выяснилось, что зверь болел бешенством.

В ближайшие два месяца в очаге будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия. Также будет внеплановый отлов бродячих животных и вакцинация домашних питомцев.

На неделе в Скиделе были предприняты аналогичные меры из-за ежа.