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Под Гродно барсук покусал мужчину. Животное болело бешенством

29 августа 2018 07:00
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Новости Беларуси. В Гродненском районе бешеный барсук напал на жителя деревни Сыпаная Гора.  

Как сообщает районная газета «Перспектива», утром мужчина пошёл в лес. Когда он вернулся ночью, его руки были в крови. Гражданин рассказал, что ранения получены в результате нападения барсука. Сельчанин отбивался, но зверь его покусал.  

Мужчина обратился в медучреждение, где ему оказали помощь. Через некоторое время барсука нашли мёртвым. Тело млекопитающего семейства куньих передали на лабораторные исследования. Выяснилось, что зверь болел бешенством.  

В ближайшие два месяца в очаге будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия. Также будет внеплановый отлов бродячих животных и вакцинация домашних питомцев.  

На неделе в Скиделе были предприняты аналогичные меры из-за ежа.  

Местный житель принёс зверька поиграть внучкам, а тот через полчаса умер (подробнее здесь).  

# Дикие животные # происшествия

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