Прямой эфир

В Россонском районе школьная буфетчица похищала деньги и продукты

21 мая 2019 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Школьная буфетчица в Россонском районе похищала деньги и продукты.  

По информации УВД Витебского облисполкома, сотрудниками группы по борьбе с экономическими преступлениями Россонского РОВД был установлен факт недостачи на сумму 2690 рублей в ходе проверки.  

Установлено, что с февраля по апрель 36-летняя женщина завладела этой суммой путем присвоения и растраты вверенного ей имущества. Женщина брала деньги из кассы – они шли на погашение кредитов, а также брала домой продукты, которые должны были реализовываться через буфет.  

Ранее буфетчица уже привлекалась к уголовной ответственности.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата».   

Нашли кошелёк и не вернули: грозит ли уголовная ответственность? (читать далее)  

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Миорском районе двое парней попытались украсть молодого быка
21 мая 2019 09:54

В Миорском районе двое парней попытались украсть молодого быка

В Могилёве мужчина до смерти избил жену и лёг спать
21 мая 2019 07:45

В Могилёве мужчина до смерти избил жену и лёг спать

Под Минском задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве девушки в России
21 мая 2019 07:21

Под Минском задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве девушки в России