В Россонском районе школьная буфетчица похищала деньги и продукты

Новости Беларуси. Школьная буфетчица в Россонском районе похищала деньги и продукты.

По информации УВД Витебского облисполкома, сотрудниками группы по борьбе с экономическими преступлениями Россонского РОВД был установлен факт недостачи на сумму 2690 рублей в ходе проверки.

Установлено, что с февраля по апрель 36-летняя женщина завладела этой суммой путем присвоения и растраты вверенного ей имущества. Женщина брала деньги из кассы – они шли на погашение кредитов, а также брала домой продукты, которые должны были реализовываться через буфет.

Ранее буфетчица уже привлекалась к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата».