Воровство поневоле: что делать, если нашли кошелек и считать ли кражей присвоение бесхозного телефона?

Новости Беларуси. Эксперимент «Недели». Что делать, если Вы обнаружили потерянный кошелек, считать ли кражей присвоенный бесхозный телефон, найденный в метро. И где та самая тонкая грань: «ничье и чужое»? О воровстве поневоле рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Артем Устинович, репетитор по математике:

В жизни довелось находить целых три мобильника – все возвращал.

Он знает, что такое – звоночки от везения. Репетитор по математике Артём Устинович уже не удивляется, когда видит под ногами то, что будто бы само идёт в руки. В транспорте, в школе, на тропинке во время променада – он и сам уже, кажется, верит в формулу, в которой важен не расчёт, а совесть.

Артем Устинович, репетитор по математике:

Каждый год находил телефоны и, думаю, с моим везением найду еще раз.

Соблазна не было оставить – мне это не нужно. Если имущество не принадлежит, какое человек имеет право присваивать его себе?

А вот Сергей Станиславович до сих пор не понимает, что криминального в желании сына пользоваться найденным чужим мобильным. Есть аргумент: телефон отпрыска отключили, потому как на счету закончились деньги.

Но мужчина клянется: рано или поздно аппарат бы обязательно вернул.

Сергей Савко, житель Вилейки:

Я уже хотел давать объявление, и тут – милиция!

И тут Сергею Станиславовичу повезло во второй раз, первый – когда нашел тот самый мобильный, теперь же – когда выяснилось, что владелец телефона не просит наказывать того, кто решил присвоить звонящую находку. Именно это обстоятельство, зачастую, и становится основанием для милиции – штрафовать ли излишне удачливого человека.

Александр Веремейчик, старший участковый инспектор Вилейского РОВД:

Если будет установлен факт присвоения найденного имущества, лицо привлекается к ответственности в виде предупреждения, либо штрафа до 5 базовых величин. Каждая ситуация – индивидуальна.

Играют роль требования потерпевшего, желает ли он привлечь к ответственности.

Совсем иная история, когда дело касается находок с историей. Попавший в руки клад нужно передать в исполком, сельсовет или музей – уровнем не ниже областного. Но можно и вызвать милицию, как и поступили строители, нашедшие на будущей станции метро «Вокзальная» 13 монет начала прошлого века.

Вячеслав Ворончик, водитель погрузчика:

Засыпали колодец грунтом и обнаружили монеты! Всё, что нашли, всё отдали, никакого вознаграждения не получили.

По закону, Вячеслав с товарищами может претендовать на четверть цены золота из подземелья.

Однако, есть нюанс. В Беларуси нет отдельного управления или ведомства, где бы выплачивали вознаграждение докопавшимся до профиля на аверсе. Так что, нашему герою остается ждать и надеяться, что чиновники-таки договорятся, где должны поощрить тех, у кого не работа, а золото!

Но есть и профессии, почти каждый день словно проверяющие человека на совесть и честность. Водитель такси Александр говорит: в его авто счётчик забытых вещей наверняка накрутил бы многозначную цифру.

Оставленные мобильники, шарфы и перчатки передают либо забывшему, либо в милицию.

Здесь не вернуть равнозначно потере работы.

Александр Барбарчик, водитель такси:

Это чисто по-человечески отношение. Если человек забыл – мне это не надо! На чужом добре добра не наживешь! Если человек присвоил чужую вещь, оно должно караться по закону.

Мы положили в кошелёк деньги, а сам бумажник – в центре Минска.

Интересно, все ли пройдут мимо?

А вот найдутся ли столь же бдительные сотрудники «органов», скажем, в райцентре? С тем же кошельком мы заранее попрощались недалеко от заводской проходной.

Поднять чужое портмоне, конечно, не преступление. Только нашедший должен либо дать объявление о находке, либо попытаться самостоятельно разыскать рассеянного владельца, либо передать кошелек в милицию или, к примеру, исполком. Но Иван Валерьянович, увидев на асфальте чужой мобильник, решил иначе – радость от такой удачи должны разделить все товарищи.

Телефон так основательно ушел в народ, что после визита участкового Ивану Валерьяновичу понадобилось два дня, чтобы понять, к кому бежать за присвоенной находкой.

Платил бы штраф, но того не захотел владелец, подавший заявление.

Зато бывают ситуации – исключения из многих правил.

Валентин Быковский, владелец здания:

Я еще пошутил: смотрите, чувствую, клад должен где-то появиться.

И через 2 минуты мастер: «Слушайте, какие-то монеты желтенькие»

Червонцы, а еще печатки и кольца начала прошлого века нашли при строительстве торгового центра в Гродно. Сейчас весь клад проходит экспертизу и, очевидно, очень скоро свое вознаграждение нашедшие всё же получат.

Оксана Коханова, главный специалист Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома:

В случае принятия положительного решения о придании найденному кладу статуса историко-культурного наследия, будут приняты меры овыплате компенсации.

Но парадокс этой истории как раз-таки в том, что не хочет владелец здания никаких – ни прошлых, ни настоящих – денег. Объясняет: есть вещи дороже самого щедрого вознаграждения.

Валентин Быковский, владелец здания:

Здесь было гетто. За один червонец полицаи выводили человека из этого гетто и он мог спасти свою жизнь. Там не спасенных 10-11 человек.

Свои доли мы отдадим в детский дом.

Пожалуй, в таких случаях везунчики не забывают, что завтра потерять могут уже они. И вот тогда вопрос – как поступить, став находчивым человеком, разыскивается очень и очень быстро. Кстати, собаку никто не терял?