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Под Минском задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве девушки в России

21 мая 2019 07:21
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Новости Беларуси. 16 мая под Минском был задержан азербайджанец, которые подозревается в изнасиловании и убийстве 23-летней девушки в России.  

Как сообщает МВД Беларуси, о 41-летнем мужчине белорусских правоохранителей уведомили российские коллеги. Сотрудники милиции выяснили, что подозреваемый едет из Витебска в Минск на маршрутке.  

После этого азербайджанец был задержан на АЗС неподалёку от белорусской столицы. Далее гражданина в принудительном порядке выслали, сообщив об этом российским коллегам. Мужчина задержан сыщиками московского уголовного розыска, он подозревается в особо тяжких преступлениях.  

По сведениям сотрудников полиции, перед поездкой в Беларусь злоумышленник подвозил домой 23-летнюю девушку. Гражданин изнасиловал и убил попутчицу, а её тело сбросил в реку.  

# Убийство # происшествия

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