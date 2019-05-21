Под Минском задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве девушки в России

Новости Беларуси. 16 мая под Минском был задержан азербайджанец, которые подозревается в изнасиловании и убийстве 23-летней девушки в России.

Как сообщает МВД Беларуси, о 41-летнем мужчине белорусских правоохранителей уведомили российские коллеги. Сотрудники милиции выяснили, что подозреваемый едет из Витебска в Минск на маршрутке.

После этого азербайджанец был задержан на АЗС неподалёку от белорусской столицы. Далее гражданина в принудительном порядке выслали, сообщив об этом российским коллегам. Мужчина задержан сыщиками московского уголовного розыска, он подозревается в особо тяжких преступлениях.

По сведениям сотрудников полиции, перед поездкой в Беларусь злоумышленник подвозил домой 23-летнюю девушку. Гражданин изнасиловал и убил попутчицу, а её тело сбросил в реку.