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В Миорском районе двое парней попытались украсть молодого быка

21 мая 2019 09:54
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Новости Беларуси. Ночью двое жителей Миорского района попытались украсть молодого домашнего быка с молочно-товарной фермы.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, один из злоумышленников сделал бычку инъекцию успокоительного средства, которое в ветеринарной практике применяется и для обездвиживания животных при транспортировке.  

После укола парнокопытное вывели с территории фермы, чтобы погрузить в прицеп. Планам злоумышленников помешало появление сторожа фермы. Мужчины испугались, оставили млекопитающее и скрылись на машине.  

Сторож обратился в милицию, рассказал о случившемся и назвал приметы минивэна. Правоохранители задержали подозреваемых в Миорах. Задержанными оказались 25-летний животновод и 24-летний безработный.  

Сейчас проверяется причастность молодых людей к совершению аналогичных преступлений.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 205 УК.  

Весной 2019 года в Верхнедвинском районе у пенсионера украли овцу.  

К моменту обнаружения подозреваемого туша овцы уже была разделана – подробности здесь.  

# Кража # происшествия

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