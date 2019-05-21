В Миорском районе двое парней попытались украсть молодого быка

Новости Беларуси. Ночью двое жителей Миорского района попытались украсть молодого домашнего быка с молочно-товарной фермы.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, один из злоумышленников сделал бычку инъекцию успокоительного средства, которое в ветеринарной практике применяется и для обездвиживания животных при транспортировке.

После укола парнокопытное вывели с территории фермы, чтобы погрузить в прицеп. Планам злоумышленников помешало появление сторожа фермы. Мужчины испугались, оставили млекопитающее и скрылись на машине.

Сторож обратился в милицию, рассказал о случившемся и назвал приметы минивэна. Правоохранители задержали подозреваемых в Миорах. Задержанными оказались 25-летний животновод и 24-летний безработный.

Сейчас проверяется причастность молодых людей к совершению аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 205 УК.

Весной 2019 года в Верхнедвинском районе у пенсионера украли овцу.