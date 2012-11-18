В России разыскивают инкассатора, укравшего 8 миллионов для девушки-модели

Новости России. В Екатеринбурге инкассатор, прихватив с собой 8 миллионов рублей и бронежилет, сбежал в неизвестном направлении. Как сообщают российские СМИ, 40-летний служащий «Инвестбанка», возможно, похитил деньги ради своей возлюбленной. По другой версии мужчина хотел рассчитаться за долги по кредитам.



16 ноября инкассатор в сопровождении охранника и водителя на служебной «Ниве» подъехали к зданию, куда злоумышленник должен был сдать деньги. Мужчина зашёл в здание, однако обратно не вышел. Предположительно, он проследовал через чёрный ход. С собой инкассатор прихватил три мешка с мелкими купюрами и сумку с крупными, всего – 8 миллионов рублей.

Прождав коллегу около часа, водитель и охранник забеспокоились и позвонили руководству. Банкиры обратились в полицию.

Валерий Горелых, руководитель пресс-службы свердловской полиции:

Мы вышли на след инкассатора. Однако пока задержать мужчину не удалось. В розыске злоумышленника задействованы наиболее опытные сыщики уголовного розыска областного главка. Проводится расследование уголовного дела, возбужденного в отношении инкассатора по статье «кража».

По некоторым данным мужчина проживал с девушкой модельной внешности. Она неоднократно заявляла, что для полного счастья паре «не хватает пары-тройки миллионов».

