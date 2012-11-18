Прямой эфир

В России разыскивают инкассатора, укравшего 8 миллионов для девушки-модели

18 ноября 2012 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Екатеринбурге инкассатор, прихватив с собой 8 миллионов рублей и бронежилет, сбежал в неизвестном направлении. Как сообщают российские СМИ, 40-летний служащий «Инвестбанка», возможно, похитил деньги ради своей возлюбленной. По другой версии мужчина хотел рассчитаться за долги по кредитам.

16 ноября инкассатор в сопровождении охранника и водителя на служебной «Ниве» подъехали к зданию, куда злоумышленник должен был сдать деньги. Мужчина зашёл в здание, однако обратно не вышел. Предположительно, он проследовал через чёрный ход. С собой инкассатор прихватил три мешка с мелкими купюрами и сумку с крупными, всего – 8 миллионов рублей.

Прождав коллегу около часа, водитель и охранник забеспокоились и позвонили руководству. Банкиры обратились в полицию.

Валерий Горелых, руководитель пресс-службы свердловской полиции:
Мы вышли на след инкассатора. Однако пока задержать мужчину не удалось. В розыске злоумышленника задействованы наиболее опытные сыщики уголовного розыска областного главка. Проводится расследование уголовного дела, возбужденного в отношении инкассатора по статье «кража».

По некоторым данным мужчина проживал с девушкой модельной внешности. Она неоднократно заявляла, что для полного счастья паре «не хватает пары-тройки миллионов».
 

# Кража # происшествия # Криминал

Другие новости рубрики

Все новости
18 ноября 2012 13:40

В Москве у Александра Сергеевича Пушкина украли iPhone

18 ноября 2012 12:21

В центре Дубая 5 часов горел небоскреб. Повреждены около 10 этажей и крыша

18 ноября 2012 12:08

В московском метро в белоруску стрелял нетрезвый мужчина