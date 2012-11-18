В центре Дубая 5 часов горел небоскреб. Повреждены около 10 этажей и крыша

Новости ОАЭ. Крупный пожар в центре Дубая не удавалось потушить около пяти часов. Огнем был объят один из небоскребов города. Возгорание произошло накануне ночью на верхних этажах здания, а затем пламя распространилось вниз.

Из здания, в котором расположены 160 квартир, были эвакуированы все жители. Временно покинуть жилье пришлось и людям из двух соседних домов.

Никто не пострадал. Огнем повреждено около 10 этажей и крыша. По одной из версий, к пожару привела неисправная проводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.