В Москве у Александра Сергеевича Пушкина украли iPhone

Новости России. 31-летний москвич стал жертвой уличных грабителей на юге столицы. ЧП произошло минувшей ночью на Каширском шоссе.

Как сообщают российские СМИ, двое грабителей кавказской внешности напали на полного тезку великого русского поэта. Угрожая физической расправой, незнакомцы отобрали у Александра Сергеевича борсетку, в которой были 60 тысяч рублей и iPhone-4S. С места происшествия преступники скрылись, а потерпевший поспешил обраться с заявлением в милицию.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

В апреле 2012 года в Саратовской области был задержан автомобильный вор, который также являлся полным тёзкой поэта.

Саратовский Александр Сергеевич Пушкин работал водителем на местной ферме, откуда и угнал «Газель». Сообщалось, что тёзке русского поэта грозило не только уголовное дело, но и компенсация за ремонт автомобиля, так как, угоняя авто, Пушкин не справился с управлением и врезался в другой автомобиль.