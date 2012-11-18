В московском метро в белоруску стрелял нетрезвый мужчина

Новости России. Гражданка Беларуси ранена в Москве. Инцидент произошел на станции метро «Нагатинская». В 29-летнюю женщину из травматического пистолета выстрелил пьяный москвич.

26-летний мужчина задержан полицией. По информации органов внутренних дел Российской Федерации белоруска по неосторожности толкнула гражданина Российской Федерации, который в состоянии алкогольного опьянения, извлёк из кармана травматический пистолет. В результате произошел якобы непроизвольный выстрел.



Ранее сообщалось, что женщина с ранением шеи доставлена в НИИ Склифосовского. Как передаёт БелТА, данные средств массовой информации о госпитализации белоруски в Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского не подтвердились.

Как сообщают российские СМИ, это не первый случай применения травматического оружия на улицах и в метро Москвы. Так, 11 ноября возникший конфликт между водителями на северо-западе Москвы закончился стрельбой и гибелью одного из участников. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу у обочины проезжей части. Одной из сторон кофнликта были водитель автомобиля Mercedes и его брат, вторая сторона конфликта не установлена. Водитель «Мерседеса» с братом произвели несколько выстрелов из травматического оружия, а их неизвестный противник – из неустановленного огнестрельного оружия. В результате водитель «Мерседеса» получил ранение в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался в реанимационном отделении.