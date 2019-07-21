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Незаконное обращение топлива, взятки и кражи: какие преступления совершают сельчане во время уборочной

21 июля 2019 12:36
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Новости Беларуси. Незаконное обращение топлива – одно из самых распространенных преступлений, на которое идут сельчане во время уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незаконное обращение топлива, взятки и кражи: какие преступления совершают сельчане во время уборочной-1

Ход жатвы сейчас на особом контроле у правоохранителей. Как показывает практика, такой ежедневный мониторинг ведет к снижению общего уровня преступности и нарушений трудовой дисциплины.

Незаконное обращение топлива, взятки и кражи: какие преступления совершают сельчане во время уборочной-4

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД:
Обследовано более 90 % предприятий. С начала уборочной сотрудники органов внутренних дел выявили 22 преступления. В основном, это взятки, кража продукции и комплектующих, сельхозтехники, присвоение либо растрата. Наиболее частые правонарушения – мелкие хищения, нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, незаконное обращение топлива.

Отметим, что белорусские аграрии уже преодолели намолот в 1 миллион тонн. Убрано чуть более 15 % площадей. Самая высокая урожайность в Гродненской области – свыше 40 центнеров с гектара.

Незаконное обращение топлива, взятки и кражи: какие преступления совершают сельчане во время уборочной-7

Незаконное обращение топлива, взятки и кражи: какие преступления совершают сельчане во время уборочной-9

# Уборочная кампания # происшествия # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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