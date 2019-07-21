Незаконное обращение топлива, взятки и кражи: какие преступления совершают сельчане во время уборочной

Новости Беларуси. Незаконное обращение топлива – одно из самых распространенных преступлений, на которое идут сельчане во время уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ход жатвы сейчас на особом контроле у правоохранителей. Как показывает практика, такой ежедневный мониторинг ведет к снижению общего уровня преступности и нарушений трудовой дисциплины.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД:

Обследовано более 90 % предприятий. С начала уборочной сотрудники органов внутренних дел выявили 22 преступления. В основном, это взятки, кража продукции и комплектующих, сельхозтехники, присвоение либо растрата. Наиболее частые правонарушения – мелкие хищения, нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, незаконное обращение топлива.

Отметим, что белорусские аграрии уже преодолели намолот в 1 миллион тонн. Убрано чуть более 15 % площадей. Самая высокая урожайность в Гродненской области – свыше 40 центнеров с гектара.