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В Гродненском районе было обнаружено тело 61-летней женщины. Подозреваемого ищут

22 июля 2019 07:50
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Новости Беларуси. 21 июля в полпятого вечера в Гродненском районе было обнаружено тело местной жительницы.

Как сообщает УСК по Гродненской области, тело 61-летней женщины находилось в частном доме в одной из деревень Гродненского района. По предварительным сведениям, смерть гражданки носит криминальный характер и наступила из-за полученных повреждений жизненно важных органов.

В Гродненском районе было обнаружено тело 61-летней женщины. Подозреваемого ищут-1

Фото: УСК по Гродненской области

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Допрашиваются соседи и знакомые погибшей, изучается её образ жизни, осматриваются изъятые с места происшествия следы и вещественные доказательства. Будут проведены экспертизы.

В преступлении подозревается 59-летний сожитель женщины. Ранее сожители привлекались к уголовной ответственности за нанесение побоев друг другу, также они злоупотребляли алкоголем. Местонахождение подозреваемого устанавливается.

В Гродненском районе было обнаружено тело 61-летней женщины. Подозреваемого ищут-4

Фото: УСК по Гродненской области

Летом 2019 года в Осиповичах были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями.

Погибшими оказались дядя и племянник – подробности здесь.

# Убийство # происшествия

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