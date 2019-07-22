В Гродненском районе было обнаружено тело 61-летней женщины. Подозреваемого ищут

Новости Беларуси. 21 июля в полпятого вечера в Гродненском районе было обнаружено тело местной жительницы. Как сообщает УСК по Гродненской области, тело 61-летней женщины находилось в частном доме в одной из деревень Гродненского района. По предварительным сведениям, смерть гражданки носит криминальный характер и наступила из-за полученных повреждений жизненно важных органов.

Фото: УСК по Гродненской области

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Допрашиваются соседи и знакомые погибшей, изучается её образ жизни, осматриваются изъятые с места происшествия следы и вещественные доказательства. Будут проведены экспертизы. В преступлении подозревается 59-летний сожитель женщины. Ранее сожители привлекались к уголовной ответственности за нанесение побоев друг другу, также они злоупотребляли алкоголем. Местонахождение подозреваемого устанавливается.

Фото: УСК по Гродненской области