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В Минске был спасён запутавшийся в илистом дне реки мужчина

22 июля 2019 08:25
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Новости Беларуси. 20 июля примерно в одиннадцать утра очевидцы сообщили спасателям о тонущем в Минске человеке.

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент произошёл в акватории реки Лошицы в районе Игуменского тракта. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили мужчину в 8 метрах от берега.

В Минске был спасён запутавшийся в илистом дне реки мужчина-1

Фото: МЧС Беларуси

Выяснилось, что гражданин застрял в илистом дне и не мог выйти на сушу самостоятельно. Когда мужчина был спасён, его передали медикам. Пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом «гипертонический криз».

В Минске был спасён запутавшийся в илистом дне реки мужчина-4

Фото: МЧС Беларуси

Несколько недель назад в Бресте угрожала утопиться 42-летняя женщина.

Гражданку спасли подразделения МЧС – подробности здесь.

# Спасение # происшествия

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