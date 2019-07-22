В Минске был спасён запутавшийся в илистом дне реки мужчина

Новости Беларуси. 20 июля примерно в одиннадцать утра очевидцы сообщили спасателям о тонущем в Минске человеке. По сведениям МЧС Беларуси, инцидент произошёл в акватории реки Лошицы в районе Игуменского тракта. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили мужчину в 8 метрах от берега.

Фото: МЧС Беларуси

Выяснилось, что гражданин застрял в илистом дне и не мог выйти на сушу самостоятельно. Когда мужчина был спасён, его передали медикам. Пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом «гипертонический криз».

Фото: МЧС Беларуси