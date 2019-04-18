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В Рогачёве 15-летняя школьница попала под поезд и погибла

18 апреля 2019 08:05
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Новости Беларуси. Товарный поезд сбил 15-летнюю школьницу в Рогачеве.  

Как сообщил официальный представитель МВД Александр Марченко, происшествие случилось вечером семнадцатого апреля.   

Девочка-подросток попала под товарняк Могилев – Калинковичи. Машинист поезда применял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.  

10-классницу доставили в больницу с травмами, спустя время девочка скончалась.  

Проводится проверка.  

В Осиповичском районе под колёсами поезда погибла 71-летняя женщина (читать далее).    

# Несчастный случай # происшествия # Александр Марченко

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