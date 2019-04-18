В Рогачёве 15-летняя школьница попала под поезд и погибла

Новости Беларуси. Товарный поезд сбил 15-летнюю школьницу в Рогачеве.
Как сообщил официальный представитель МВД Александр Марченко, происшествие случилось вечером семнадцатого апреля.
Девочка-подросток попала под товарняк Могилев – Калинковичи. Машинист поезда применял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
10-классницу доставили в больницу с травмами, спустя время девочка скончалась.
Проводится проверка.
В Осиповичском районе под колёсами поезда погибла 71-летняя женщина (читать далее).