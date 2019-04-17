На паркинге ТЦ в Минске горел автомобиль. Видео с места ЧП

Новости Беларуси. Клубы черного дыма в центре столицы. В начале шестого вечера спасатели получили сигнал о пожаре на многоэтажной парковке одного из торговых центров на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Клубы черного дыма в центре столицы. В начале шестого вечера спасатели получили сигнал о пожаре на многоэтажной парковке одного из торговых центров на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Загорелась одна из машин. Уже через 20 минут возгорание ликвидировали. Огонь успел повредить две рядом стоявших машины. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются.