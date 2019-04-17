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На паркинге ТЦ в Минске горел автомобиль. Видео с места ЧП

17 апреля 2019 17:30
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Новости Беларуси. Клубы черного дыма в центре столицы. В начале шестого вечера спасатели получили сигнал о пожаре на многоэтажной парковке одного из торговых центров на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На паркинге ТЦ в Минске горел автомобиль. Видео с места ЧП-1

Загорелась одна из машин. Уже через 20 минут возгорание ликвидировали. Огонь успел повредить две рядом стоявших машины. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются.

На паркинге ТРЦ Galleria Minsk горела легковушка

На паркинге ТЦ в Минске горел автомобиль. Видео с места ЧП-4

На паркинге ТЦ в Минске горел автомобиль. Видео с места ЧП-6

На паркинге ТЦ в Минске горел автомобиль. Видео с места ЧП-8

На паркинге ТЦ в Минске горел автомобиль. Видео с места ЧП-10

На паркинге ТЦ в Минске горел автомобиль. Видео с места ЧП-12

На паркинге ТЦ в Минске горел автомобиль. Видео с места ЧП-14

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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