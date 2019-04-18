Из-за неосторожного сжигания мусора сгорел храм в Городокском районе

Новости Беларуси. Днём 17 апреля в деревне Ремни Городокского района случился пожар в католическом храме Святых Апостолов Петра и Павла. По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей деревянный костёл горел открытым пламенем. Подразделения МЧС быстро потушили пламя, но огонь успел уничтожить кровлю и потолочное перекрытие, а также повредить стены.

Фото: Витебское ОУМЧС

Сооружение было построено в 1896 году. По предварительным сведениям, здание не эксплуатируется более 30 лет.

Фото: Следственный комитет

Как сообщает СК, храм загорелся из-за неосторожного обращения с огнём при сжигании мусора. Пламя перешло на сухую растительность, а затем – на костёл.

Фото: Следственный комитет