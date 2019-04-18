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Из-за неосторожного сжигания мусора сгорел храм в Городокском районе

18 апреля 2019 06:27
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Новости Беларуси. Днём 17 апреля в деревне Ремни Городокского района случился пожар в католическом храме Святых Апостолов Петра и Павла.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей деревянный костёл горел открытым пламенем. Подразделения МЧС быстро потушили пламя, но огонь успел уничтожить кровлю и потолочное перекрытие, а также повредить стены.  

Из-за неосторожного сжигания мусора сгорел храм в Городокском районе-1

Фото: Витебское ОУМЧС  

Сооружение было построено в 1896 году. По предварительным сведениям, здание не эксплуатируется более 30 лет.  

Из-за неосторожного сжигания мусора сгорел храм в Городокском районе-4

Фото: Следственный комитет  

Как сообщает СК, храм загорелся из-за неосторожного обращения с огнём при сжигании мусора. Пламя перешло на сухую растительность, а затем – на костёл.  

Из-за неосторожного сжигания мусора сгорел храм в Городокском районе-7

Фото: Следственный комитет  

На месте происшествия работает СОГ. Выясняются детали случившегося.  

На неделе произошёл пожар в соборе Парижской Богоматери. 

Французский священнослужитель спас Терновый венец из горящего Нотр-Дама – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия

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