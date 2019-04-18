В Городке проводилась эвакуация 18 человек из-за пожара в четырёхэтажке

Новости Беларуси. Вечером 17 апреля в Городке произошёл пожар в квартире на верхнем этаже четырёхэтажки.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили в горящей квартире спавшего на диване хозяина. 55-летнего мужчину вывели на воздух, после чего пострадавший был доставлен в медучреждение с ожогами кистей рук и лица.