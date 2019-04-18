В Городке проводилась эвакуация 18 человек из-за пожара в четырёхэтажке
Новости Беларуси. Вечером 17 апреля в Городке произошёл пожар в квартире на верхнем этаже четырёхэтажки.
По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили в горящей квартире спавшего на диване хозяина. 55-летнего мужчину вывели на воздух, после чего пострадавший был доставлен в медучреждение с ожогами кистей рук и лица.
Из соседних квартир были эвакуированы 18 человек, пострадавших нет.
Огнём закопчены стены и потолок в квартире, повреждено имущество и горевшей комнате.
Причина пожара выясняется, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Отмечается, что о пожаре сотрудники МЧС узнали от соседки хозяина горевшей квартиры. Женщина услышала сигнал АПИ, после чего вызвала спасателей.
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