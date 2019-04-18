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В Городке проводилась эвакуация 18 человек из-за пожара в четырёхэтажке

18 апреля 2019 06:58
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Новости Беларуси. Вечером 17 апреля в Городке произошёл пожар в квартире на верхнем этаже четырёхэтажки.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили в горящей квартире спавшего на диване хозяина. 55-летнего мужчину вывели на воздух, после чего пострадавший был доставлен в медучреждение с ожогами кистей рук и лица.  

В Городке проводилась эвакуация 18 человек из-за пожара в четырёхэтажке-1

Фото: Витебское ОУМЧС  

Из соседних квартир были эвакуированы 18 человек, пострадавших нет.  

Огнём закопчены стены и потолок в квартире, повреждено имущество и горевшей комнате.  

Причина пожара выясняется, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.  

В Городке проводилась эвакуация 18 человек из-за пожара в четырёхэтажке-4

Фото: Витебское ОУМЧС  

Отмечается, что о пожаре сотрудники МЧС узнали от соседки хозяина горевшей квартиры. Женщина услышала сигнал АПИ, после чего вызвала спасателей.  

На днях в Городокском районе сгорел храм 19 века.  

Причиной стало неосторожное сжигание мусора – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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