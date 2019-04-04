В Осиповичском районе под колёсами поезда погибла 71-летняя женщина

Новости Беларуси. 3 апреля примерно в полчетвёртого ночи возле станции Верейцы была сбита женщина.

Как сообщает пресс-служба МВД, 71-летняя жительница деревни Верейцы пересекала пути, когда по ним двигался поезд сообщением Могилёв – Брест. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Пострадавшая получила смертельные травмы. Проводится проверка. С начала 2019 года на железной дороге имели место 24 несчастных случая: 18 человек погибли, 6 – получили травмы.

Задержка движения поезда составила 11 минут.

Весной 2019 года несчастный случай произошёл на перегоне Коренёвка – Лисички.