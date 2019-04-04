Прямой эфир

В Осиповичском районе под колёсами поезда погибла 71-летняя женщина

04 апреля 2019 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3 апреля примерно в полчетвёртого ночи возле станции Верейцы была сбита женщина.  

Как сообщает пресс-служба МВД, 71-летняя жительница деревни Верейцы пересекала пути, когда по ним двигался поезд сообщением Могилёв – Брест. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.  

Пострадавшая получила смертельные травмы. Проводится проверка. С начала 2019 года на железной дороге имели место 24 несчастных случая: 18 человек погибли, 6 – получили травмы.  

Задержка движения поезда составила 11 минут.  

Весной 2019 года несчастный случай произошёл на перегоне Коренёвка – Лисички.  

Под колёсами поезда погиб 41-летний мужчина – подробности здесь.  

# Белорусская железная дорога # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродненском районе при выжигании сухой растительности погиб мужчина
04 апреля 2019 06:31

В Гродненском районе при выжигании сухой растительности погиб мужчина

Трёхлетнего малыша обсыпал раскалёнными углями друг
03 апреля 2019 20:25

Трёхлетнего малыша обсыпал раскалёнными углями друг

В Гомеле произошёл наезд на женщину. Погибли водитель и пешеход
03 апреля 2019 14:16

В Гомеле произошёл наезд на женщину. Погибли водитель и пешеход