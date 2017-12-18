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В Речицком районе мужчина убил односельчанина и спрятал тело в лесу

18 декабря 2017 12:36
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Новости Беларуси. В Речицком районе мужчина убил односельчанина и спрятал его тело. 

По информации УСК по Гомельской области, инцидент произошел в период с 14 по 16 декабря. 

По предварительной информации, подозреваемым является 63-летний гомельчанин, который 17 лет назад привлекался к уголовной ответственности за убийство и принудительному лечению от алкоголизма. 

Со слов следствия, происшествие случилось в доме подозреваемого. Мужчины распивали алкоголь и между ними возник конфликт, после которого 38-летний местный житель был избит. В результате полученных травм мужчина скончался, а подозреваемый спрятал его тело в лесу. 

Мужчину задержали. Проводится расследование и ряд экспертиз. 

На минувшей неделе стала известна шокирующая история из Щучинского района. 

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# происшествия # Убийство

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