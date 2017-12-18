В Беларусь экстрадировали хакера, обвиняемого в хищении крупной суммы денег у банка

Новости Беларуси. Из Болгарии в Беларусь был экстрадирован хакер, который обвиняется в несанкционированном доступе к системе одного из банков.

По информации МВД, мужчина был экстрадирован 16 декабря. Его розыск начался в августе нынешнего года и в этом же месяце мужчина был задержан.

Сообщается, что фигурант может быть причастен к хищению денег у банка через компьютерную систему летом 2016 года. Группа хакеров взломала систему банка и при помощи вредоносного ПО получила возможность управлять банкоматами удаленно.

Мужчина и его подельники за несколько часов завладели суммой в более, чем полмиллиона долларов, 67,5 тысяч евро и 109 тысяч белорусских рублей из 27 банкоматов, расположенных в Минске, Витебске и Могилеве.

Возбуждено уголовное дело.

В конце лета нынешнего года в Беларуси зафиксирован новый для страны вид киберпреступления.