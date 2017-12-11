«Всю ночь женщина мучилась от полученных травм»: в Щучинском районе сын до смерти избил мать

Новости Беларуси. В Щучинском районе сын убил мать из-за пенсии.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 9 декабря вечером 34-летний нетрезвый мужчина начал требовать у 62-летней матери деньги на алкоголь.

Женщина в этот же день получила пенсию. На его требования она ответила отказом. Мужчина ударил мать несколько раз по голове, женщина упала, а ее сын начал наносить удары ногами.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

В итоге всю ночь женщина мучилась от полученных травм, но самый близкий человек никакой помощи не оказал.