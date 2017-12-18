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Мужчина, таранивший автомобиль ГАИ в Минске, был пьян

18 декабря 2017 12:11
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Новости Беларуси. В Минске водитель в состоянии алкогольного опьянения таранил автомобиль экипажа ГАИ.

По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось 17 декабря в Первомайском районе столицы. Сотрудники ГАИ получили сообщения от очевидцев о водителе, который ведет себя неадекватно.

Правоохранители заметили Citroen, который завернул в арку дома и притормозил. Они попытались блокировать выезд автомобилю.

Мужчина поехал задним ходом и столкнулся со служебным автомобилем.

Водитель, в крови которого обнаружили 2 промилле алкоголя, был задержан.

Несколько лет назад его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Минске

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