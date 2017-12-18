Водителю – 17 лет. В Дзержинском районе сотрудники ГАИ стреляли по колесам автомобиля бесправника

Новости Беларуси. В Дзержинском районе сотрудники ГАИ стреляли по колесам автомобиля, чтобы остановить его.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома, инцидент произошел 17 декабря вечером. Volkswagen ехал без регистрационного знака и проигнорировал сигнал правоохранителей об остановке. Сотрудники ГАИ около 10 километров преследовали автомобиль, который пытался скрыться.

Для остановки транспортного средства, которое создавало угрозу для участников дорожного движения, правоохранители использовали предупредительные выстрелы. Сотрудник ГАИ был вынужден выстрелить по задним колесам Volkswagen, который удалось остановить таким образом.

Водителем оказался 17-летний местный житель, у которого не было водительских прав. В отношении молодого человека составлено 7 административных протоколов.

Проводится проверка.