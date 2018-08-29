В Речице сотрудник МЧС и его бывший коллега спасли из огня соседей

Новости Беларуси. 29 августа около часа ночи загорелся дом в Речице. На помощь пришли проживающий по соседству спасатель и его бывший коллега.

По сведениям МЧС Беларуси, находившийся дома сотрудник МЧС Владимир Климович услышал звук лопавшегося шифера кровли соседнего дома. Мужчина оделся и направился к горящему зданию.

Когда спасатель пришёл к месту пожара, там уже стоял его сосед и бывший коллега Олег Ворошилин. Мужчины вошли в горевший дом. Внутри находились 8-летний мальчик, 4-летняя девочка и их бабушка.

Соседи вынесли детей и помогли выйти женщине. Бабушке и внукам медпомощь не потребовалась.

Огнём повреждена крыша.

Выясняется причина пожара. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.

Летом 2018 года в Поставском районе 9-летняя девочка спасла из огня четырёх братьев и сестёр.