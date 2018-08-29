На столичном рынке мужчина до смерти избил жителя Минска из-за испорченных арбузов

Новости Беларуси. В Минске на рынке по улице Тимирязева до смерти избили мужчину.

По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось 23 августа. Скорая помощь доставила в больницу 37-летнего мужчину. У него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма тяжелой степени, перелом лобной кости и стенок пазухи. В результате полученных травм житель Минска скончался.

Установлено, что неизвестный мужчина утилизировал испорченные арбузы на территории рынка. К этому человеку и обратился минчанин, который попросил забрать испорченные арбузы. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого жителя Минска избили.

Нападавший был установлен. Им оказался 39-летний житель Молодечненского района. Мужчина ранее был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».

Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.