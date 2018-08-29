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Уроженка Гомельщины вывозила девушек из Беларуси в Грецию для занятия проституцией. Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы

29 августа 2018 07:51
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Новости Беларуси. 28 августа в Минске был вынесен приговор уроженке Гомельской области за вовлечение в занятие проституцией и покушении на организацию и использование занятия проституцией.  

Как сообщает Верховный Суд, уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Подсудимая признана виновной. Её приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. Также гражданке предстоит выплатить 1715 рублей штрафа.  

Как уточняет БЕЛТА, обвиняемая доставляла девушек из Беларуси в Грецию. Её задержали при попытке вывезти двух молодых женщин. Известно, что в соучастии с другими правонарушителями гражданка вывезла не менее пяти человек для занятия проституцией в Афинах.  

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.  

Летом 2018 года в Минске задержали женщину, которая вывозила белорусок в Турцию для сексуальной эксплуатации.  

Задержанная занималась этим с начала 2017 года – подробнее здесь.  

# Проституция # происшествия

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