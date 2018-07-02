Прямой эфир

В Поставском районе 9-летняя девочка спасла из огня четырёх братьев и сестёр

02 июля 2018 06:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 1 июля в деревне Полесье Лынтупского с/С Поставского района 9-летняя девочка вынесла из горящего дома четырёх братьев и сестёр.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, в доме, где произошёл пожар, проживает 54-летний мужчина вместе с 40-летней сожительницей и шестью детьми от девяти лет до года.  

В Поставском районе 9-летняя девочка спасла из огня четырёх братьев и сестёр-1

Фото: Витебское ОУМЧС  

Когда начался пожар, мужчина находился в поле, а женщина распивала спиртные напитки в гостях у соседей. Как рассказала старшая девочка, она заметила пожар и спасла четверых детей: трёхлетнюю и годовалую сестёр, а также пятилетнего и шестилетнего братьев. Разбудить 8-летнюю сестру школьница не смогла.  

Огнём уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Выясняется причина загорания.  

В Поставском районе 9-летняя девочка спасла из огня четырёх братьев и сестёр-4

Фото: Витебское ОУМЧС  

Отмечается, что семья состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении. После случившегося детей изъяли из семьи и разместили в ГУО «Социально-педагогический центр Поставского района».  

Весной 2018 года на пожаре в Бобруйске погибли два шестилетних ребёнка.  

В ночь пожара мать была у знакомого – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Грузии автобус с белорусскими туристами попал в ДТП
01 июля 2018 13:50

В Грузии автобус с белорусскими туристами попал в ДТП

В Витебске произошёл пожар на предприятии по переработке древесины
01 июля 2018 11:51

В Витебске произошёл пожар на предприятии по переработке древесины

14-летний подросток утонул в озере в Воложинском районе
01 июля 2018 08:39

14-летний подросток утонул в озере в Воложинском районе