В Поставском районе 9-летняя девочка спасла из огня четырёх братьев и сестёр
Новости Беларуси. Днём 1 июля в деревне Полесье Лынтупского с/С Поставского района 9-летняя девочка вынесла из горящего дома четырёх братьев и сестёр.
По сведениям Витебского ОУМЧС, в доме, где произошёл пожар, проживает 54-летний мужчина вместе с 40-летней сожительницей и шестью детьми от девяти лет до года.
Когда начался пожар, мужчина находился в поле, а женщина распивала спиртные напитки в гостях у соседей. Как рассказала старшая девочка, она заметила пожар и спасла четверых детей: трёхлетнюю и годовалую сестёр, а также пятилетнего и шестилетнего братьев. Разбудить 8-летнюю сестру школьница не смогла.
Огнём уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Выясняется причина загорания.
Отмечается, что семья состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении. После случившегося детей изъяли из семьи и разместили в ГУО «Социально-педагогический центр Поставского района».
Весной 2018 года на пожаре в Бобруйске погибли два шестилетних ребёнка.
В ночь пожара мать была у знакомого – здесь подробнее.