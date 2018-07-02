В Поставском районе 9-летняя девочка спасла из огня четырёх братьев и сестёр

По сведениям Витебского ОУМЧС, в доме, где произошёл пожар, проживает 54-летний мужчина вместе с 40-летней сожительницей и шестью детьми от девяти лет до года.

Новости Беларуси. Днём 1 июля в деревне Полесье Лынтупского с/С Поставского района 9-летняя девочка вынесла из горящего дома четырёх братьев и сестёр.

Когда начался пожар, мужчина находился в поле, а женщина распивала спиртные напитки в гостях у соседей. Как рассказала старшая девочка, она заметила пожар и спасла четверых детей: трёхлетнюю и годовалую сестёр, а также пятилетнего и шестилетнего братьев. Разбудить 8-летнюю сестру школьница не смогла.

Отмечается, что семья состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении. После случившегося детей изъяли из семьи и разместили в ГУО «Социально-педагогический центр Поставского района».

Весной 2018 года на пожаре в Бобруйске погибли два шестилетних ребёнка.