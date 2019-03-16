В районе аэропорта «Минск-1» обнаружили авиабомбу

Новости Беларуси. В районе аэропорта «Минск-1» обнаружена авиабомба.

По информации МВД, сигнал об ее обнаружении поступил утром 16 марта. Бомбу нашли на строительной площадке по ул. Аэродромной. Экскаватор извлек ее из земли при проведении работ.

На место прибыли наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа Октябрьского РУВД Минска. Район был оцеплен, а строители эвакуированы.