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В районе аэропорта «Минск-1» обнаружили авиабомбу

16 марта 2019 14:40
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Новости Беларуси. В районе аэропорта «Минск-1» обнаружена авиабомба.

По информации МВД, сигнал об ее обнаружении поступил утром 16 марта. Бомбу нашли на строительной площадке по ул. Аэродромной. Экскаватор извлек ее из земли при проведении работ.

На место прибыли наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа Октябрьского РУВД Минска. Район был оцеплен, а строители эвакуированы.

В районе аэропорта «Минск-1» обнаружили авиабомбу-1

Фото: МВД

Саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск МВД РБ установила, что находка – это фугасная авиационная бомба советского производства калибром 100 кг. со взрывателем ФАБ-100.

По решению старшего группы майора Владимира Мукасеева саперы произвели осмотр прилегающей территории. Других взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Найденную авиабомбу погрузили в спецавтомобиль и в сопровождении экипажа ГАИ вывезли за пределы Минска на подрывную площадку для уничтожения.

В конце декабря в Витебске около жилого дома обнаружили гранату времен ВОВ (читать далее).

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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