В Городокском районе Nissan врезался в отбойник: погибли два человека

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром 16 марта. За рулем автомобиля Nissan находился 43-летний водитель. Он не справился с управлением, столкнулся с металлическим отбойным ограждением и легковушка опрокинулась на крышу.

В результате аварии водитель и 51-летний пассажир погибли на месте. Кроме них в транспортном средстве находились еще два пассажира. Их осмотрели медики: 67-летний пассажир был госпитализирован, 39-летний – не пострадал.

Предварительно, со слов одного из пассажиров, авария случилась в момент обгона попутного автомобиля. О ДТП медикам и сотрудникам ГАИ сообщили очевидцы.