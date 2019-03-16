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В Барановичах задержали директора Пружанского райагросервиса за получение взятки

16 марта 2019 13:01
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Новости Беларуси. В Барановичах задержан директор Пружанского райагросервиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барановичах задержали директора Пружанского райагросервиса за получение взятки -1

Его подозревают в получении взятки. Это кадры спецоперации, которая проводилась при поддержке ОМОНа. Все происходит на парковке во время получения незаконных средств.

В Барановичах задержали директора Пружанского райагросервиса за получение взятки -4

В итоге у руководителя найдены деньги, полученные в качестве вознаграждения. Впоследствии, оперативники выявили несколько фактов дачи взяток.

В Барановичах задержали директора Пружанского райагросервиса за получение взятки -7

В Барановичах задержали директора Пружанского райагросервиса за получение взятки -9

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что 57-летний руководитель предприятия принимает незаконные вознаграждения за решение вопроса о выплате фирме долгов за снабжение запчастями для сельхозтехники и заключения договора поставок. Во время получения очередной взятки в размере $190 главу открытого акционерного общества задержали.

В Барановичах задержали директора Пружанского райагросервиса за получение взятки -12

В отношении руководителя возбуждены уголовные дела, сейчас он находится под стражей.

# Коррупция # происшествия # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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