В Барановичах задержали директора Пружанского райагросервиса за получение взятки

Новости Беларуси. В Барановичах задержан директор Пружанского райагросервиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его подозревают в получении взятки. Это кадры спецоперации, которая проводилась при поддержке ОМОНа. Все происходит на парковке во время получения незаконных средств.

В итоге у руководителя найдены деньги, полученные в качестве вознаграждения. Впоследствии, оперативники выявили несколько фактов дачи взяток.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что 57-летний руководитель предприятия принимает незаконные вознаграждения за решение вопроса о выплате фирме долгов за снабжение запчастями для сельхозтехники и заключения договора поставок. Во время получения очередной взятки в размере $190 главу открытого акционерного общества задержали.