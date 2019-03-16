В ДТП под Солигорском погибли два пассажира BMW

Новости Беларуси. Два человека погибли в аварии в Солигорском районе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева, авария случилась в ночь на 16 марта.

Автомобилем BMW управлял 20-летний водитель. Он двигался в направлении городского поселка Старобин. Молодой человек неправильно выбрал скорость, не учел погодные и дорожные условия и не справился с управлением.

Легковушку занесло, она съехала в кювет и столкнулась с деревом.

В результате ДТП погибли два пассажира – 21-летний и 32-летний мужчины. Водитель был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка.