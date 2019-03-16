В ДТП под Солигорском погибли два пассажира BMW

Новости Беларуси. Два человека погибли в аварии в Солигорском районе.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева, авария случилась в ночь на 16 марта.
Автомобилем BMW управлял 20-летний водитель. Он двигался в направлении городского поселка Старобин. Молодой человек неправильно выбрал скорость, не учел погодные и дорожные условия и не справился с управлением.
Легковушку занесло, она съехала в кювет и столкнулась с деревом.
В результате ДТП погибли два пассажира – 21-летний и 32-летний мужчины. Водитель был госпитализирован.
По факту аварии проводится проверка.
В середине марта две легковушки столкнулись в Вилейском районе: одного из водителей доставали из машины спецтехникой (читать далее).