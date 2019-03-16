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В ДТП под Солигорском погибли два пассажира BMW

16 марта 2019 09:26
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Новости Беларуси. Два человека погибли в аварии в Солигорском районе.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева, авария случилась в ночь на 16 марта.  

Автомобилем BMW управлял 20-летний водитель. Он двигался в направлении городского поселка Старобин. Молодой человек неправильно выбрал скорость, не учел погодные и дорожные условия и не справился с управлением.  

Легковушку занесло, она съехала в кювет и столкнулась с деревом.  

В результате ДТП погибли два пассажира – 21-летний и 32-летний мужчины. Водитель был госпитализирован.  

По факту аварии проводится проверка.  

В середине марта две легковушки столкнулись в Вилейском районе: одного из водителей доставали из машины спецтехникой (читать далее).

# Авария в Минской области # происшествия

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