В Полоцке ученик украл у учителя физкультуры кошелёк

Новости Беларуси. В Полоцке школьник украл у учителя физкультуры деньги.

По информации МВД, происшествие случилось в одной из городских школ. В тренажерном зале 14-летний ученик обокрал 28-летнего учителя физкультуры.

Между собой оба полочанина были знакомы лишь наглядно – занимались в одном зале. Восьмиклассник заметил, что учитель хорошо одевался и ездил на автомобиле. Подросток решил, что мужчина богат и решил его обворовать.

Школьник рассказал о задумке знакомым, но те его не поддержали. Поэтому подросток решил сам совершить преступление. Во время тренировки ученик зашел в раздевалку и украл из кармана куртки учителя кошелек. В нем оказалось 30 долларов и две банковские карты. Деньги подросток забрал, а все остальное выбросил.

Личность злоумышленника после опроса потерпевшего и посетителей зала была установлена быстро. Школьник не успел потратить украденные деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Действиям ученика будет дана правовая оценка. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.