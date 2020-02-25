В Бресте парень убил бабушку и пытался убить дядю

Новости Беларуси. В Бресте местный житель подозревается в убийстве своей бабушки и покушении на убийство дяди.

Как сообщает Следственный комитет, вечером 16 февраля 19-летний парень позвал в подвал свою 68-летнюю бабушку, где несколько раз ударил её ножом. Женщина погибла на месте.

Далее молодой человек попросил спуститься в подвал своего 47-летнего дядю. Там юноша хотел ударить мужчину топором по голове, но дядя вырвал у племянника топор.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия. Парень сказал, что поступил так из-за давних конфликтных отношений.

Обстоятельства случившегося выясняются.

На прошлой неделе в Солигорском районе возле фермы мужчина ударил знакомого ножом.